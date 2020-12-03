ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik''
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik'' - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye taktim etmesiANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binası açılışına katıldı. (4)
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