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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik''

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik''

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şairleri, yazarları, sanatçıları arasında ayrım yapan, insanlarını dinledikleri müziklere, giydikleri kıyafetlere göre ayıran eski Türkiye manzarasına son verdik'' - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye taktim etmesiANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binası açılışına katıldı.
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