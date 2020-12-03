ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(CSO binası) Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir''
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CSO binası) Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür - sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir'' - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni binası açılışına katıldı. (3)
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