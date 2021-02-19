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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Ersoy: 'Üzerinde yaşadığımız gezegenin geri dönüşü olmayacak bir farklılaşmaya gittiğini açıkça görüyoruz'

ANKARA - Bakan Ersoy: 'Üzerinde yaşadığımız gezegenin geri dönüşü olmayacak bir farklılaşmaya gittiğini açıkça görüyoruz'

ANKARA - Bakan Ersoy: "Üzerinde yaşadığımız gezegenin geri dönüşü olmayacak bir farklılaşmaya gittiğini açıkça görüyoruz" - "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğinde konuştu.

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