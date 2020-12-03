ANKARA - Bakan Ersoy: 'Dünyada ABD'den sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye'
ANKARA - Bakan Ersoy: "Dünyada ABD'den sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye" - "Hükümetlerarası Sinematografik İş Birliği" anlaşması - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi'nin toplantı salonuna gelişi - Bakan Ersoy'un konuşması - Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Dumoshi'nin konuşması - Anlaşmanın imzalanması - Karşılıklı hediye takdimiANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi ile "Hükümetlerarası Sinematografik İş Birliği" anlaşması imza törenine katıldı.
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