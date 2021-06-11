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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
AMMAN - Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamlayan down sendromlu Ürdünlü Ravan: 'Kur'an benim hayatım' (1)

AMMAN - Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamlayan down sendromlu Ürdünlü Ravan: 'Kur'an benim hayatım' (1)

AMMAN - Kur'an - ı Kerim hafızlığını tamamlayan down sendromlu Ürdünlü Ravan: "Kur'an benim hayatım" (1)

: - Kur'an - ı Kerim hafızlığını tamamlayan down sendromlu Ürdünlü Ravan Diveyk - Ravan Diveyk'in Kuran okuması - Ravan Diveyk'in plaketlerini göstermesi - Ravan Diveyk'in annesi Avatif Cabir ile röportaj - Ravan Diveyk'in hobilerini anlatması Kur'an - ı Kerim hafızlığını tamamlayan down sendromlu Ürdünlü Ravan Diveyk, Kuran'ı Kerim'i canı gönülden ezberlediğini belirterek, "Kur'an benim hayatım, dünyam." dedi.
Ürdün'ün başkenti Amman 'da ikamet eden 26 yaşındaki genç kız, down sendromlu olmasına rağmen tecvit kurallarını harfiyen uygulayarak yaptığı hafızlığını başarıyla tamamladı.Ravan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalbine Kuran'ı Kerim sevgisini yerleştiren ve 7 yıl süren hafızlık sürecinde en büyük destekçisi olan annesine teşekkür ederek, "Kuran'ı Kerim'i canı gönülden ezberledim, Kur'an benim hayatım, dünyam. Günde 3 kere Kuran'ı Kerim okuyorum ve ömrüm boyunca okuyacağım." dedi.
Ravan'a en büyük desteği veren annesi Avatif Cabir de kızının eğitimi ve gelişimi için elinden gelen ne varsa yaptığını ve onunla yakından ilgilendiğini söyledi.

Cabir, "Benim 4 kızım bir oğlum vardı. Oğlum ısrarla kardeşi olmasını istiyordu, biz de rahmetli eşimle bir çocuk daha istedik ve Rabbim bize Ravan'ı bahşetti. Kızım bize Allah'tan bir hediye. Onunla gurur duyuyorum. Onun Kur'an'ı ezberleyebilmesi Rabbimden bir lütuf. Cennetim benim yanı başımda. Öbür dünyada inşallah o bana şeref tacını giydirecek." ifadelerini kullandı.

Genç Kız Muhabir Allah Başkent 

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