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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADIYAMAN - LGS birincilerinden Muhammed Fatih'in sırrı 'bol bol kitap okumak'

ADIYAMAN - LGS birincilerinden Muhammed Fatih'in sırrı 'bol bol kitap okumak'

ADIYAMAN - LGS birincilerinden Muhammed Fatih'in sırrı "bol bol kitap okumak" - LGS birincilerinden Adıyaman lı Muhammed Fatih'in okulun kütüphanesinde kitap okuması - Muhammed Fatih Kaplan ile röportaj - Baba Bahadır Kaplan ile röportajLGS birincilerinden Adıyaman lı Muhammed Fatih'in sırrı "bol bol kitap okumak"ADIYAMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Adıyaman lı Muhammed Fatih Kaplan, başarısının gururunu yaşıyor.Sınavda soruların tamamını doğru cevaplayan Kaplan, 500 tam puan alarak adını birinciler arasına yazdırdı. Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bol bol kitap okuyup ders çalıştığını söyledi.

Kovid - 19 salgını sürecinde de ders çalıştığını kaydeden Kaplan, "Ailem ve öğretmenlerim bana destek oldular, ben de sıkı çalıştım bol bol konu tekrarı ve deneme soruları çözdüm, başarımın sırrı bol bol kitap okumak." dedi.
Muhammed Fatih'in babası Bahadır Kaplan ise "Özellikle pandemi sürecinde okul ve ailenin önemi çok fazla. Oğlum 5. sınıftan bu yana düzenli çalışıyor. Son yıl biraz daha deneme ve testlere yönelik çalıştı. Pandeminin de etkisi oldu tabii ki ama temelden derslerine çalıştığı için başarılı oldu, kendisi ile gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Kitap Okuma Ders Çalış Kütüphane Öğretmenler 500 Tam Puan 

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