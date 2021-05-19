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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Türk Kızılayın gönüllü gençlerinden 19 Mayıs kutlaması

ADANA - Türk Kızılayın gönüllü gençlerinden 19 Mayıs kutlaması

- Etkinliktengörüntü - Ramazan Saygılı'nın açıklamasıTürk Kızılayın gönüllü gençlerinden 19 Mayıs kutlamasıADANA (AA) - Türk Kızılay Adana Şubesinin gönüllü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi.
Atatürk Koruluğu'ndaki Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkı'nda toplanan gönüllü gençler, hilal oluşturup Türk bayrağı açtı.Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ı düzenledikleri etkinlikle kutladıklarını söyledi.

Gençler, etkinliğin sonunda Türk Kızılay 150. Yıl Marşı'nı okudu.

Akkale 

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