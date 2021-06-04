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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Portakal bahçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere vatandaşlar yiyecek ikram etti

ADANA - Portakal bahçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere vatandaşlar yiyecek ikram etti

- Düzensiz göçmenlerin genel görüntüsü - Düzensiz göçmenlere karpuz, simit ve su ikram edilmesi - Engin Bayram ile röportaj Adana 'da portakal bahçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere vatandaşlar yiyecek ikram etti - 29 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekADANA (AA) - Adana 'da portakal bahçesinde vatandaşlarca bulunan ve aç kaldıkları fark edilen 29 düzensiz göçmene karpuz, simit ve su ikram edildi.Merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde yabancı uyruklu çok sayıda kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.Ekipler ulaşıncaya kadar, aralarında kadın ve iki çocuğun da bulunduğu yabancı uyruklu 29 kişiye, aç kaldıkları için vatandaşlar tarafından karpuz, simit ve su ikramında bulunuldu. Polisler de düzensiz göçmenler arasındaki 2 çocuğa çikolata ve bisküvi verdi.Yiyecekleri ikram eden vatandaşlardan Engin Bayram, AA muhabirine, düzensiz göçmenlerin aç kalmalarına üzüldüğünü belirterek, "Bunları buraya bırakanlar utansın. Aç susuz bırakmışlar ve bir de para almışlar. Yazıktır, günahtır. Burada bunların yurdu yok, evleri yok. Bunları yapanları yakalamak lazım. Simit ikram ederken gördüğüm gülümsemeleri, dünyanın bütün malına bedeldir." dedi.
- Düzensiz göçmenler sınır dışı edilecekPolis, yiyeceklerini bitiren düzensiz göçmenleri işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim etti.Öte yandan, polis ekipleri, yabancı uyrukluların İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıklarını ve 15 gündür yolda olduklarını belirledi.

Akalan Muhabir Polis Ekipleri Sınır Dışı Irak 

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