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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
2600 yıllık geçmişi var... Küçük Venedik karlar arasında böyle görüntülendi

2600 yıllık geçmişi var... Küçük Venedik karlar arasında böyle görüntülendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hafta Sonu Yazla Kar Örtüsü Kar Yağışı Irak 

-Gölyazının karlar içerisinde drone görüntüleri

( BURSA - ÖZEL - DRONE) BURSA

- Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen ve Japonların görülmesi gereken dünyanın sayılı 30 kasabası arasına koyduğu Gölyazı, beyaz kar örtüsüyle görenleri hayran bırakıyor. Fotoğrafçıların uğrak yeri olan küçük Venedik'in en güzel anlarını drone pilotları böyle görüntüledi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, hafta sonundan itibaren süren yoğun kar yağışı ile beyaza büründü. Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce hayatın başladığı, Nilüfer çiçeği ve balıkçı kadınlarıyla meşhur Gölyazı, karla kaplı görüntüsüyle de büyük ilgi gördü. Özellikle kışın göl suyunun yükselip evlerin kapılarına kadar geldiği dönemdeki görüntüsüyle Venedik'e benzetilen şirin kasaba, Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından da "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösteriliyor. Bursa drone kulübü üyeleri Hüseyin Tuğrul ve Zeki Sevim tarafından görüntülenen beyazlar içerisindeki Gölyazı eşsiz güzelliği ile hayran bıraktı. (SA-MŞ)
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