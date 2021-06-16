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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
2 metrelik siyah yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye kameraya yansıdı

2 metrelik siyah yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye kameraya yansıdı

Siyah Yılanın Gri Yılanı Yutması

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

Kamera Piknik Alanı 


- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin 7 boru piknik alanında 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye telefona kaydedildi. Şenoba'nın 7 boru piknik alanına ailesiyle birlikte pikniğe giden Yılmaz Bulut oturdukları alandan kalkıp gezerken yanından geçtiği çalılardan bir ses geldiğini fark etti sese doğru giden Bulut 2 metre boyu olan siyah bir yılanın kendi boyunda bir yılanın yarısını yutmuş diğer yarısını da yutmaya çalıştığını fark etti. Telefonuna sarılan Bulut, o anları anbean kaydetti.
Bulut bir süre kayda aldıktan sonra oradan uzaklaşıp oturdukları piknik alanına geçti. (AB-AKK-Y)
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