2 metrelik siyah yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye kameraya yansıdı



- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin 7 boru piknik alanında 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye telefona kaydedildi. Şenoba'nın 7 boru piknik alanına ailesiyle birlikte pikniğe giden Yılmaz Bulut oturdukları alandan kalkıp gezerken yanından geçtiği çalılardan bir ses geldiğini fark etti sese doğru giden Bulut 2 metre boyu olan siyah bir yılanın kendi boyunda bir yılanın yarısını yutmuş diğer yarısını da yutmaya çalıştığını fark etti. Telefonuna sarılan Bulut, o anları anbean kaydetti.

Bulut bir süre kayda aldıktan sonra oradan uzaklaşıp oturdukları piknik alanına geçti. (AB-AKK-Y)

