- Türkiye ile Bangladeş arasında Savunma Sanayii’nde işbirliği



- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan’ın çeşitli ürünleri kapsayan ihracat anlaşmasının Bangladeş ile imzalandığını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye ile Bangladeş arasında Roketsan’ın çeşitli ürünlerini kapsayan ihracat anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Demir, şu ifadelere yer verdi: “Türk savunma sanayiimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında Roketsan’ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi.

Durmak Yok Yola Devam!” (ALİ-BC -

