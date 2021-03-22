Tunus, Kazakistan üzerinden uzaya uydu gönderdi (1)
- Yetkililerin fırlatma anının izlemesi - Fırlatma anından detaylar - Telnet CEO'su Muhammed Fariha'nın konuşmasıTUNUS (AA) - Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Tunus , Kazakistan üzerinden aynı taşıyıcı roketlerle uzaya toplam 4 uydu fırlattı. Tunus , ülkenin yerli imkanlarla ürettiği "Challenge 1" isimli uyduyu, Rusya'ya ait Soyuz - 2 taşıyıcı roketi aracılığıyla Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderdiğini duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Telnet CEO'su Muhammed Fariha, başkent Tunus 'ta uydunun uzaya fırlatılmasıyla ilgili düzenlenen törene katıldı.
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