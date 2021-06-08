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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
SSB ile Letonya Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası

SSB ile Letonya Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası

Başkanlıkça paylaşılan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Savunma Sanayi 


- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Letonya Savunma Bakanlığı ile SSB arasında Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandığını duyurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Letonya Savunma Bakanlığı ile Başkanlığımız arasında iki ülke savunma sanayii ilişkilerini artırmayı amaçlayan Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Başkan Prof. Dr. İsmail Demir ile Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Parbriks tarafından imzalandı" ifadeleri kullanıldı. (UTK-
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