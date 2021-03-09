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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SİVAS - Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapan tren yeniden Sivas'a geldi

SİVAS - Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapan tren yeniden Sivas'a geldi

- Trenin gar binası önüne gelişi - Trenin görüntüsü - Ömer Vatankulu'nun açıklaması - Fotoğraf çekilmesi - AA muhabirinin anonsu - Trenin görüntüsüAnkara - Sivas YHT hattının performans testlerini yapan tren yeniden Sivas 'a geldiSİVAS (AA) - Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara'dan hareket eden tren yeniden Sivas 'a geldi.Ankara Balışeyh konvansiyonel hattından hareket eden test treni, Sivas Tren Garı'na ulaştı.Treni, TCDD yetkilileri ve çalışanları karşıladı.Bir süre burada bekleyen tren, Ankara'ya gitmek üzere yeniden yola çıktı.Ulaştırma Memur - Sen Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas 'ın tarihi bir güne ev sahipliği yaptığını belirterek, Ankara - Sivas YHT seferlerinin biran önce başlamasını arzuladıklarını söyledi.

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