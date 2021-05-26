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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan 'Çocukları dijital ortamlara, oyunlara esir etmeyin' önerisi

KAYSERİ - SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan 'Çocukları dijital ortamlara, oyunlara esir etmeyin' önerisi

KAYSERİ - SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan "Çocukları dijital ortamlara, oyunlara esir etmeyin" önerisi - Uzaktan eğitimle ile öğretmenlerin ders anlatması - SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ile röportajKAYSERİ (AA) - Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, ebeveynlere çocuklarını dijital ortamlara ve oyunlara esir etmemelerini önerdi.Prof. Dr. Eraslan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin ardından birçok ülkenin yaz tatilinde öğrenme eksikliklerini gidermeye dönük yollar aradığını belirtti.
Telafi eğitimlerinin düşünülebileceğini dile getiren Eraslan, özellikle yaz tatilinde yapılacak bu eğitimlerin etkinlik havasında gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.Eraslan, "Dernek olarak yaptığımız araştırmalarda, öğretmenlerin yüz yüze eğitime motivasyonlarının daha fazla olduğunu, çocukların artık online süreçlerden sıkıldığını saptadık. Bu yüzden de çocukların özellikle seyreltilmiş ortamlarda, az sayıda öğrenciyle, seyreltilmiş programlarla telafi edilmesi gerekliliğini vurguluyoruz." dedi.
Ders işleme değil, etkinlik ve oyun temelli öğrenmeyi çok önemsediklerinin altını çizen Eraslan, şunları kaydetti:"Bu anlamda kritik kazanımların belirlenmesi, önermenin öğretilmesi ve süreç içerisinde bunlara dönük düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Açık hava pedagojisini, öğrencilerin etkinlik, eğlence temelli öğrenme süreçlerini elbette öneriyoruz. Yüz yüze yapacaksak bunu sınıfta yapmamalıyız. Çocuk zaten oturmaktan, dinlemeden sıkıldı. Hareket ve etkinlik istiyor, bu yüzden de açık havada doğanın verdiği etkinlik alanlarıyla bu süreç gerçekleşebilir. Bu süreçte herkesin dahil olduğu bir telafi seferberliği başlatmalıyız."Eraslan, yaz tatilinde anne ve babalara çocuklarla nitelikli vakit geçirmelerini tavsiye ederek, "Çocuklar konuşmayı, dokunmayı, etkileşmeyi özledi. Onları dijital ortamlara, oyunlara esir etmeyin. Çocuklarımızla nitelikli iletişim kuralım. Yasaklamak, engellemek, cezalandırmak yerine anlamak ve anlatmayı önemseyelim." şeklinde konuştu.
Nitelikli yapıldığı takdirde dijital eğitimin kazanımlarının çok olduğunu da belirten Eraslan, şöyle devam etti:"Uzaktan eğitimde anahtar ifade ailedir. Ailelerimize dönük temel pedagojik bilgiler rehberi hazırladık. Bir anne baba, derse etkin katılım nasıl sağlanır, etkin çalışma çevresi nasıl düzenlenir, çocuk derse nasıl motive edilir temel olarak bilmek zorunda. Bu süreçte en büyük partner ailedir."

Koronavirüs Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Yüz Yüze 

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