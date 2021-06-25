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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ERZİNCAN - Üniversite öğrencileri karantinadaki Kovid-19 hastalarının takibi için akıllı bileklik üretti

ERZİNCAN - Üniversite öğrencileri karantinadaki Kovid-19 hastalarının takibi için akıllı bileklik üretti

- Akıllı bilekliğin yapılışı - Laboratuvardan görüntü - Elektrik - Elektronik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ ile röportaj - Öğrencilerle röportaj Erzincan 'daki üniversite öğrencileri karantinadaki Kovid - 19 hastalarının takibi için akıllı bileklik üretti - Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ: - "Hasta karantina alanı içerisinden çıkarsa ilgili sağlık kuruluna gerekli bilgi gönderilmekte ve takip yapılmakta"ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Bölümü öğrencileri, karantinadaki yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) hastalarının takibi için akıllı bileklik üretti.Öğrencilerin yaklaşık 8 ayda ürettiği akıllı bileklik, hasta karantina alanı dışına çıktığında ve vücut ısısı belirlenen seviyeyi aştığında ilgili birimlere uyarı veriyor. Uyarı sonrası karantinada bulunan hastanın evine ambulans ya da güvenlik kuvvetleri gönderilerek gerekli işlemler yapılıyor.Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ, üniversitede düzenlenen akıllı bilekliğin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, öğrencilerin salgın sürecinde çevrim içi bir araya gelerek böyle bir çalışma yaptığını anlattı.Projenin 8 ayda tamamlandığını ifade eden Tınğ, şöyle konuştu:"Hasta karantina alanı içerisinden çıkarsa ilgili sağlık kuruluna gerekli bilgi gönderilmekte ve takip yapılmakta. Ayrıca bu bilekliğin takılı olduğu birden fazla kişi arasında da sosyal mesafeyi ölçerek kişilerin kolunda ki bilekliklere sinyal giderek onları uyarıyor. Ayrıca bilekliğin çıkarılması konusunda da bir uyarı sistemi var. Biliyorsunuz koronavirüste ateş en önemli belirtilerden biri, dolayısıyla bunun sınırlı tutulması gerekiyordu. Bu nedenle hastanın ateşi de vücut ısısı da sürekli ölçülerek ilgili sağlık kuruluşuna bilgi gönderiliyor."Tınğ, bileklikle ilgili tüm çalışmaları kendilerinin yaptığını anlatarak, "Bileklik ile ilgili en önemli vurgu tamamen yerli ve milli olmasıdır. Gördüğünüz entegre ile ilgili tüm çalışmaları kendimiz yaptık. Bunun haricinde yazılımı da tamamen bize ait bir üründür. Dolayısıyla patent girişiminde bulunmak istiyoruz." dedi.
Öğrencilerden Furkan Kurt da projeyi 5 arkadaşlarıyla yaptıklarını belirterek, donanım ve yazılımın kendilerine ait olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs Karantina Toplantı Koronavirüs Öğrenciler 

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