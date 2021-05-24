Emine Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın eşi Agata Kornhauser Duda ile PIKTES Ofisi'ni ziyaret etti



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın eşi Agata Kornhauser Duda ile Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Ofisi'ni (PIKTES) ziyaret etti. Emine Erdoğan, ofis binası önünde Kornhauser Duda'yı karşıladı. Daha sonra iki lider eşi, PIKTES Proje Ofisi'ne geçti. Burada PIKTES Direktörü Erkan Açıkgöz tarafından Emine Erdoğan ve Kornhauser-Duda'ya projeye ilişkin bir sunum yapıldı. Sunum sırasında Emine Erdoğan, Suriyelilerin Türkiye'ye geldiklerinde onlar için oluşturulan kamplarda kaldıklarına dikkati çekerek, bu kampların dünyanın en iyi kampları olduğunu belirtti.

Suriyeli mültecilere yapılan yardımların halen sürdüğü kaydeden Emine Erdoğan, "Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerimize gösterdiği dayanışma tüm dünyaya örnek oldu" diye konuştu.

Kornhauser Duda, kendisi de eğitimci olduğu için Suriyeli çocukların eğitimlerine ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi almak istediği için PIKTES'i ziyaret ettiğini dile getirerek, Kovid-19 salgını sürecinde eğitim sisteminin işleyişi ve çocukların psikolojik durumlarının nasıl yönetildiğine ilişkin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'dan bilgi aldı. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik çalışmalarını ilgiyle dinleyen Kornhauser Duda, "Suriyeli çocuklar konusunda inanılmaz bir şekilde kısa sürede çok büyük başarı göstermişsiniz, gerçekten bu çok zor. Sadece çocuklar değil veliler de var bu yüzden çok kapsamlı bir çalışma" şeklinde konuştu.

Kornhauser Duda, Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler için söz verdiği destek ödemelerini yapıp yapmadığını da sorması üzerine, AB'nin 6 Milyar Avro taahhüdünün sadece şu ana kadar 2,7 milyar Avrosunu ödediği bilgisi verildi.

Suriyeli çocuklara verilen eğitimin gelecekleri açısından önemine de işaret eden Kornhauser Duda, "Çünkü çocuklar gelecektir. Şu an dünyanın geleceği sizin elinizde" ifadesini kullandı. Ziyaret sonunda Emine Erdoğan ve Agata Kornhauser Duda'ya Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan geleneksel Türk bebekleri takdim edildi. Daha sonra iki lider eşi Suriyeli 6. sınıf öğrencisinin yaptığı, Türkiye'nin yanlarında olduğunu anlatan resim önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. (BC -

