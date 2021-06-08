Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaştı

Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaştı

Amasra-1 kuyusundan çıkan gazın laboratuvar ortamında yakılmasından görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Küplü Sosyal Medya Laboratuvar Borat Kışla 


- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, 135 milyar metreküplük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaşarak Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğüne dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, ‘Enerjide Yeni Müjde’ başlığıyla yaptığı paylaşımda Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerine yer vererek, “Karadeniz’deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye’mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak” ifadelerine yer verdi. (MC-
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement