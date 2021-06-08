Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaştı



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, 135 milyar metreküplük doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerini paylaşarak Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğüne dikkati çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, ‘Enerjide Yeni Müjde’ başlığıyla yaptığı paylaşımda Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gazın laboratuvar ortamında yakılmasının görüntülerine yer vererek, “Karadeniz’deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye’mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak” ifadelerine yer verdi. (MC-

