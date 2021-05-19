Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Varank: 'İHA'lar ile teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik'

ANKARA - Varank: 'İHA'lar ile teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik'

ANKARA - Varank: "İHA'lar ile teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"na video konferans yöntemiyle katıldı.
(2)

Teknoloji Konferans 

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
THYnin Rüya Uçağı ABDdeTHYnin Rüya Uçağı ABDde
ASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyorASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyor
TEKNOFEST Tanıtım ToplantısıTEKNOFEST Tanıtım Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement