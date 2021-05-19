ANKARA - Varank: 'İHA'lar ile teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik'
ANKARA - Varank: "İHA'lar ile teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"na video konferans yöntemiyle katıldı. (2)
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