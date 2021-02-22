ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Sosyal ve beşeri bilimler odaklı Covid-19 sürecini yönetiyoruz'
ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Sosyal ve beşeri bilimler odaklı Covid - 19 sürecini yönetiyoruz" - "COVID - 19 ve Toplum" etkinliği - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşmasıANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID - 19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu. (3)
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