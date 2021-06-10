ANKARA - Saraç: 'Müsilaj oluşumundan bir an önce kurtulmak için var gücümüzle ve bilimsel bir zeminde çalışmamız icap ediyor'
ANKARA - Saraç: "Müsilaj oluşumundan bir an önce kurtulmak için var gücümüzle ve bilimsel bir zeminde çalışmamız icap ediyor" - Düzenlenen toplantıya katılanlar - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşmasıANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, denizlerdeki müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretilmesi amacıyla akademisyenlerin katılımıyla YÖK'te düzenlenen toplantıda konuştu.
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