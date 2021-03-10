ANKARA - Meltem-3 Projesi'nde ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'in Twitter hesabından Meltem - 3 Projesi'ne ilişkin paylaştığı videoMeltem - 3 Projesi'nde ikinci P - 72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Karakol uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ikinci P - 72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.Demir, Twitter hesabından Meltem - 3 Projesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem - 3 Projesi kapsamında ikinci P - 72 Deniz Karakol Uçağı'mızı da teslim ettik. P - 72 Deniz Karakol uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek." ifadelerini kullandı.
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