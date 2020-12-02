ANKARA - Karaismailoğlu: 'Türksat 5A ve 5B'ye, yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik'
ANKARA - Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B'ye, yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Türksat 5A - Uydu Haberleşme Verici Antenleri hakkında bilgi verilmesi - Türksat 5A - Uydu Haberleşme Verici Antenlerinden görüntüler - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun - Türksat 5A - Uydu Haberleşme Verici Antenlerinin Tanıtım Toplantısı'nda konuşmasıANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A - Uydu Haberleşme Verici Antenlerinin Tanıtım Toplantısına katıldı. (2)Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik."
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