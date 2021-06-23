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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Karaismailoğlu: 'Siber güvenliği milli güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz'

ANKARA - Karaismailoğlu: 'Siber güvenliği milli güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz'

ANKARA - Karaismailoğlu: "Siber güvenliği milli güvenliğimizin bir parçası olarak görüyoruz" - Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun konuşması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 5G üzerinden ilk sesli görüşmeyi gerçekleştirmesiANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'nda konuştu.
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