ANKARA - Karaismailoğlu: 'Amacımız Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki hayallerini gerçeğe dönüştürmek'
ANKARA - Karaismailoğlu: "Amacımız Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki hayallerini gerçeğe dönüştürmek" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun - Türksat 5A - Uydu Haberleşme Verici Antenlerinin Tanıtım Toplantısı'nda konuşmasıANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A - Uydu Haberleşme Verici Antenlerinin Tanıtım Toplantısına katıldı. (1)
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