ANKARA - Karaismailoğlu: '2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz'
ANKARA - Karaismailoğlu: "2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz" - Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun konuşmasıANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'nda konuştu. (2)
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