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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yücel İldiz: 'Önemli olan, sezon sonunda lider olmak'

Yücel İldiz: 'Önemli olan, sezon sonunda lider olmak'

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz'in açıklamaları

- Yücel İldiz: "Önemli olan, sezon sonunda lider olmak" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Tuzlaspor galibiyeti sonrası konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Bugün rakip ve saha koşulları açısından mücadele oyunu gerekiyordu. Şu anda lider olduk ama önemli olan, sezon sonunda lider olmak" dedi.
TFF 1. Lig 8. hafta erteleme maçında Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Bugün rakip ve saha koşulları açısından mücadele oyunu gerekiyordu. Şu anda lider olduk ama önemli olan, sezon sonunda lider olmak. İyi gidişimizi sürdürmek istiyoruz. Sezon sonunda hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz. İlk yarı genel olarak gol dışında istediklerimizi yaptık. İkinci yarı iki takım da pozisyon buldu. Oyunu isteme hevesimiz iyiydi. Artık son 1 maçımız kaldı, ilk devreyi iyi kapatmak istiyoruz. Bizim adımıza güzel bir gün diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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