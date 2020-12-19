Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yücel İldiz: 'Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi'

Yücel İldiz: 'Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi'

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz'in açıklamaları

- Yücel İldiz: "Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi" İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Allah Bulduk Rektör 


- Akhisarspor karşısında 2-1 galip gelen Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Maç boyuncu iyi oynadıklarını ifade eden tecrüeli teknik adam, "Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi" dedi.
TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile karşılaşan Altay, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, rakiplerinin iyi bir kadroya sahip olmasına karşın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade etti.
Alınan 3 puan ve takımın gidişatından dolayı mutlu olduğunu söyleyen İldiz, "90 dakika boyunca hem oyunu istedik hem skoru istedik. Ama nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde gol yedik. Bütün bunlara rağmen oyun disiplininden kopmadık. Futbol oynamaya çalıştık. Rakibimiz de direnmeye çalıştı. Golleri bulduk ama sonuçlandırmada beceriksizdik. Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi. Camia olarak maç sonundaki tablo bize yakışan bir tabloydu. Başkanımız da iyileşti ve tribündeki yerini aldı" dedi.
İldiz, hedefi olan takımlar için her müsabakanın zor olduğunu belirterek, "Zorlukları aşarsanız hedefleri yakalarsınız. Biz de her maç zorlukları aşa aşa inşallah hedefe doğru gideceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement