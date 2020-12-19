Yücel İldiz: 'Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi'



- Akhisarspor karşısında 2-1 galip gelen Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maç boyuncu iyi oynadıklarını ifade eden tecrüeli teknik adam, "Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi" dedi.

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile karşılaşan Altay, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, rakiplerinin iyi bir kadroya sahip olmasına karşın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Alınan 3 puan ve takımın gidişatından dolayı mutlu olduğunu söyleyen İldiz, "90 dakika boyunca hem oyunu istedik hem skoru istedik. Ama nasıl olduğunu anlamadığımız bir şekilde gol yedik. Bütün bunlara rağmen oyun disiplininden kopmadık. Futbol oynamaya çalıştık. Rakibimiz de direnmeye çalıştı. Golleri bulduk ama sonuçlandırmada beceriksizdik. Çok daha farklı bir skor olması gerekirdi. Camia olarak maç sonundaki tablo bize yakışan bir tabloydu. Başkanımız da iyileşti ve tribündeki yerini aldı" dedi.

İldiz, hedefi olan takımlar için her müsabakanın zor olduğunu belirterek, "Zorlukları aşarsanız hedefleri yakalarsınız. Biz de her maç zorlukları aşa aşa inşallah hedefe doğru gideceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



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