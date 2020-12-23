Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yalçın Koşukavak: 'İki maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum'

Yalçın Koşukavak: 'İki maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum'

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın açıklamaları

- Yalçın Koşukavak: "İki maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum" ERZURUM

Allah Rektör 


- Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 galibiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Böyle zorlu bir deplasmandan bu kadar kısa zaman içerisinde organize olup, iki maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
Süper Lig’in 14. haftasında Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan BB Erzurumspor - Denizlispor mücadelesi 2-1 Denizlispor’un galibiyetiyle sona erdi. Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, "Oyundan önce iki takımın da alt tarafta olması oyunun zorluk derecesini yükselteceğini tahmin ediyordum. Zor bir deplasmandı. Bu deplasman içerideki Alanya galibiyetinden sonra daha da önem arz etti. Erzurumspor kadrosu çok derin, özellikle ikinci ve üçüncü bölgede çok ciddi derinlikleri var, oyuna müdahale edebilecek oyuncuları güçlü. Bizim de kadro derinliği anlamında biraz problemlerimiz var. Oyunun başından sonuna kadar böyle gideceğini hesap ediyordum. 2-0'dan sonra ikinci yarı çok baskı yedik, 2-1’den sonra da baskı vardı. Orada kontratak vardı. Golü atsaydık belki de maç bitmiş olacaktı. Böyle zorlu bir deplasmandan bu kadar kısa zaman içerisinde organize olup, iki maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah Denizlispor için sonu iyi olur" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement