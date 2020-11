-Detaylar



Üzeyir Söylemez: "Kazanmak için elimden geleni yaptım maalesef 27. kilometrede yere düştüm" İSTANBUL



- 42. İstanbul Maratonu'nda Türk atletler erkekler kategorisinde ikinci olan milli atlet Üzeyir Söylemez, "Kazanmak için elimden geleni yaptım. Maalesef 27. kilometrede talihsizlik yaşadım, yere düştüm" dedi.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu kapsamındaki Türkiye Maraton Şampiyonası’nda erkeklerde milli sporcu Üzeyir Söylemez ikinci oldu. Maratonun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Söylemez, "Yarış için Kenya’dan geldim. Kenya’da çok güzel hazırlık geçirdim. Kendi imkanlarımla gittim. Burayı kazanmak istiyordum. Kazanmak için elimden geleni yaptım. Maalesef 27. kilometrede talihsizlik yaşadım, yere düştüm. Vücut durduğu zaman ısıtması çok zor. Denedim ama olmadı. 2 saat 20 dakika süre ile Türklerde ikinci olarak bitirdim. Amacım kazanmaktı. Kazanmak için çok çalıştım. Gecemi gündüzümü bu işe verdim. Nasip değilmiş. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Başarı getiremediğim için özür diliyorum. Her zorluğun arkasında güzellik vardır. Ona inanıyorum. Bu güzelliği de en kısa sürede yaşayacağımı düşünüyorum. Önce olimpiyatlarda, ondan sonraki Dünya Şampiyonası'ndan da madalya ile döneceğime inanıyorum. Burada sinyalini verdim. Rahattım, kazanabilirdim" diye konuştu.

"6 aydır annemi görmedim" Olimpiyatlar için kota durumunun sorulması üzerine Söylemez, "Şu an olimpik listedeyim. Kota için olimpik listede olmak yetmiyor. Herkes madalya adayı. Onun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ailemi geride bıraktım. 6 aydır annemi görmedim. Bundan önce Covid süreci geçirdim. Ben de pozitif sporcuyum. Lütfen gencim diye aldanmayın. Çok ağır geçirdim. Zor bir hastalık. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Lafta kalmasın. Çok zor bir hastalık. İnanmayan bendim. Yaşadım, bana çok ciddi inandırdı. Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Zor günler geçirdik" diye cevap verdi.



