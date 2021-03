Ümit Şengül: “Sezon sonunda bu takımı Süper Lig’de göreceğiz”

- Ümraniyespor karşısında çok fazla bireysel hata yaptıklarını söyleyen Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, her şeye rağmen sezon sonunda Süper Lig’e yükseleceklerine inançlarının tam olduğunu dile getirdi. TFF 1. Lig’in 25. haftasında Giresunspor, deplasmanda Ümraniyespor’a 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Rakiplerin puan kaybettiği bir haftada kazanıp arayı açmayı çok arzu ediyorduk. Ama istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık bugün. Her şey istediğimiz gibi başladı aslında fena oynamıyorduk ama maçın bana göre kırılma anı; hakemin yüzde yüz faul olan bir pozisyonda oyunu devam ettirip yediğimiz gol, bütün düzenimizi bozdu. Buna rağmen oyuna, bir şeye karşılık verebilmeliydik. Çok bireysel hata yaptık. Gerekirse bazen hakem kötü yönetse de ona karşı da önlem alıp maçları çevirmeyi becerebilmeliyiz. Çünkü hedefimiz var, bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Hakeme teslim olmayacağız veya rakibe teslim olmayacağız. Çevirmemiz lazımdı, çeviremedik bu maçta. Daha önce çok geriye düştüğümüz maç oldu ama çevirmesini bildik. Bugün rakibi de tebrik etmek lazım. Pozisyonları değerlendirdiler. Şimdi önümüzde Bandırma maçı var. Bandırma maçını alıp yolumuza devam edeceğiz. Biz sezon sonunda bu takımı Allah’ın izniyle Süper Lig’de göreceğimize yürekten inanıyoruz. Bugün cezalı oyuncularımız vardı, onları da aradık açıkçası ama her şeye rağmen mücadelemize devam edeceğiz ve yolun sonunda Süper Lig’e ulaşan takım olacağız inşallah. Bunun için savaşacağız sonuna kadar” açıklamalarını yaptı. “Hiç kimsenin endişesi olmasın” Gelecek haftalar adına kimsenin endişeye kapılmamasını isteyen Şengül, “İnanmış bir oyuncu grubu var. Bugün kötü oynamış olabiliriz ama inanmış oyuncu grubu, yönetim, şehir var. Bu takım birçok şeyi başardı. Bu ligde kırılmamış rekoru kıran da bu çocuklar. Bundan sonraki süreçte de bunu yapacaklardır, inancımız tam. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Hiçbir endişemiz de yok gelecek adına. Bu takımla çok güzel şeyler yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta eksiklerimizin de katılımıyla tekrar aynı ritmi yakalayıp yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Giresunspor sezon bittiğinde hak ettiği yerde olacak” dedi.





