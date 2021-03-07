Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Ümit Şengül: “Sezon sonunda bu takımı Süper Lig’de göreceğiz”

Ümit Şengül: “Sezon sonunda bu takımı Süper Lig’de göreceğiz”

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül'ün açıklamaları

- İSTANBUL

Rekor Basın Toplantısı Toplantı Görece Allah 


- Ümraniyespor karşısında çok fazla bireysel hata yaptıklarını söyleyen Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, her şeye rağmen sezon sonunda Süper Lig’e yükseleceklerine inançlarının tam olduğunu dile getirdi. TFF 1. Lig’in 25. haftasında Giresunspor, deplasmanda Ümraniyespor’a 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Rakiplerin puan kaybettiği bir haftada kazanıp arayı açmayı çok arzu ediyorduk. Ama istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık bugün. Her şey istediğimiz gibi başladı aslında fena oynamıyorduk ama maçın bana göre kırılma anı; hakemin yüzde yüz faul olan bir pozisyonda oyunu devam ettirip yediğimiz gol, bütün düzenimizi bozdu. Buna rağmen oyuna, bir şeye karşılık verebilmeliydik. Çok bireysel hata yaptık. Gerekirse bazen hakem kötü yönetse de ona karşı da önlem alıp maçları çevirmeyi becerebilmeliyiz. Çünkü hedefimiz var, bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Hakeme teslim olmayacağız veya rakibe teslim olmayacağız. Çevirmemiz lazımdı, çeviremedik bu maçta. Daha önce çok geriye düştüğümüz maç oldu ama çevirmesini bildik. Bugün rakibi de tebrik etmek lazım. Pozisyonları değerlendirdiler. Şimdi önümüzde Bandırma maçı var. Bandırma maçını alıp yolumuza devam edeceğiz. Biz sezon sonunda bu takımı Allah’ın izniyle Süper Lig’de göreceğimize yürekten inanıyoruz. Bugün cezalı oyuncularımız vardı, onları da aradık açıkçası ama her şeye rağmen mücadelemize devam edeceğiz ve yolun sonunda Süper Lig’e ulaşan takım olacağız inşallah. Bunun için savaşacağız sonuna kadar” açıklamalarını yaptı. “Hiç kimsenin endişesi olmasın” Gelecek haftalar adına kimsenin endişeye kapılmamasını isteyen Şengül, “İnanmış bir oyuncu grubu var. Bugün kötü oynamış olabiliriz ama inanmış oyuncu grubu, yönetim, şehir var. Bu takım birçok şeyi başardı. Bu ligde kırılmamış rekoru kıran da bu çocuklar. Bundan sonraki süreçte de bunu yapacaklardır, inancımız tam. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Hiçbir endişemiz de yok gelecek adına. Bu takımla çok güzel şeyler yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta eksiklerimizin de katılımıyla tekrar aynı ritmi yakalayıp yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Giresunspor sezon bittiğinde hak ettiği yerde olacak” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı