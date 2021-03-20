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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ümit Şengül: “Sezon sonu hayalimize ulaşmak istiyoruz”

Ümit Şengül: “Sezon sonu hayalimize ulaşmak istiyoruz”

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül'ün açıklamaları

- SAMSUN

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- Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, deplasmanda 2-0 kazandıkları Samsunspor maçının ardından hayalleri olan Süper Lig hedefine sezon sonunda ulaşmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig’in 2 iddialı takımının karşılaştığı mücadele Giresunspor, Samsunspor’u deplasmanda 2-0 yendi. Müsabaka sonrası maç sonu basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, mücadeleyi değerlendirdi. “Sezon sonu hayalimize ulaşmak istiyoruz” Çok önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “3 haftadır şanssız maçlar oynuyorduk. İyi oynamamıza rağmen hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Samsunspor maçı bizim için olmazsa olmaz maçlardan bir tanesiydi. Maça çok kontrollü başladık. Rakibe hareket alanı bırakmadan oynamaya çalıştık. İlk yarıda bunu başardık. İkinci yarıda maçı kazanmak için hamleler yaptık. Rakibin de eksik kalması işimize yaradı. Skoru bulduk. Rakip 2 kişi eksilince oyunda üstünlüğü tamamen ele geçirdik. Galibiyete ulaştık. 12 maçlık kazanma periyodumuzda da rakiplerimize karşı hep iyi mücadeleler ortaya koyduk. Samsunspor’da bu ligin kaliteli takımlarından. Kazandığımız için mutluyuz. Ciddi hedeflerimiz var. Sezon başından beri bir mücadelenin içindeyiz. Giresun halkının, bizlerin bir hayali var. Bu hayali inşallah sezon sonunda gerçekleştireceğiz” dedi.

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