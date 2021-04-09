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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Ümit Şengül: “Eskişehirspor adına üzgünüm”

Ümit Şengül: “Eskişehirspor adına üzgünüm”

GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül'ün açıklamaları

- ESKİŞEHİR


- Eskişehirspor maçının ardından açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Eskişehirspor adına üzgünüm. Bu kulüpte çalışmış birisi olarak Eskişehirspor’un toparlanacağını düşünüyorum” dedi.
GZT Giresunspor, TFF 1. Lig’in 29. haftasında Eskişehirspor’a konuk oldu. Deplasmandan 3 puanla ayrılan GZT Giresunspor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Ümit Şengül, “Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Maç öncesi bütün planlarımızı onun üzerine kurduk. Rakibimiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Covid-19’la mücadele ediyorlar. Eskişehirspor adına üzgünüm. Bu kulüpte çalışmış birisi olarak Eskişehirspor’un toparlanacağını düşünüyorum. Kalan müsabakalarımızda kazanıp hedefe varmak istiyoruz. Güçlü rakiplerimiz var. Hafta içi oynayacağımız Keçiören maçını yenip önümüze bakmak istiyoruz. Yolun sonunda gülen taraf olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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