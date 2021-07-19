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TVF'den 'Şimdi Olimpiyat Zamanı !' filmi
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TVF'den 'Şimdi Olimpiyat Zamanı !' filmi

TVF'den 'Şimdi Olimpiyat Zamanı !' filmi

TVF'nin hazırladığı filmden görüntüler

- İSTANBUL

Dera 


- Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Voleybol Takımı için bir film hazırladı. Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kala, A Milli Voleybol Takımı için TVF tarafından hazırlanan film voleybol severlere sunuldu. Film, "Hayal kurduk, hep çalıştık, hep istedik, Son topa kadar mücadele ettik asla pes etmedik, Türk voleybolu dünyanın en büyük spor organizasyonunda sahne alıyor" sloganlarıyla paylaşıma sunuldu.
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