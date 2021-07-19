TVF'den 'Şimdi Olimpiyat Zamanı !' filmi



- Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Voleybol Takımı için bir film hazırladı. Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kala, A Milli Voleybol Takımı için TVF tarafından hazırlanan film voleybol severlere sunuldu. Film, "Hayal kurduk, hep çalıştık, hep istedik, Son topa kadar mücadele ettik asla pes etmedik, Türk voleybolu dünyanın en büyük spor organizasyonunda sahne alıyor" sloganlarıyla paylaşıma sunuldu.

