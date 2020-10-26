Türkiye Güreş Federasyonu, Koca Yusuf'un naaşının bulunması için komisyon kurdu

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- - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın:- "Türk gibi kuvvetli" sözünü bütün dünyaya kabul ettiren en önemli isimlerden biri olduğu için biz de bir komisyon kurduk" ANKARA



- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Türk gibi kuvvetli" sözünü bütün dünyaya kabul ettiren en önemli isimlerden biri olduğu için biz de bir komisyon kurduk" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan efsanevi Türk Güreşçi Koca Yusuf'un naaşının Portekiz'de bulunan Azor adalarında olduğunun iddiası üzerine harekete geçen Türkiye Güreş Federasyonu Koca Yusuf'un mezarını bulmak ve yurda getirmek için komisyon kurdu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın başkanlığında bir araya gelen, Prof Dr. Gazanfer Doğu, Prof Dr. İbrahim İkizci, Yıllar Boyu Tarih Dergisi İmtiyaz Sahibi Erdal Güven, Koca Yusuf Kitabının yazarı Mecit Sağır ve Spor Tarihçisi Gökhan Günaydın'ın katılımıyla oluşturulan komisyonda ilk toplantı bugün Güreş Federasyonu'nun Ankara'da bulunan Genel Merkez binasında gerçekleştirildi.

Koca Yusuf’un naaşını yurda getirmek istediklerini söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, "15 gün öncesi bazı dergi ve gazetelerde Koca Yusuf'un mezarının Azor Adaları'nın bir kilisesinin bahçesinde olduğu iddia edildi. Biz de tabii Güreş Federasyonu olarak bu isim Koca Yusuf olunca yani "Cihan şampiyonu", efsane bir güreşçi olduğu için, "Türk gibi kuvvetli" sözünü bütün dünyaya kabul ettiren en önemli isimlerden biri olduğu için biz de bir komisyon kurduk” açıklamalarında bulundu. “Tarihimize karşı bir sorumluluğumuz var” Geçmişe ve tarihe karşı sorumlulukları olduğunu vurgulayan Aydın, “Burada bizim amacımız yani geçmişimize karşı bir sorumluluğumuz var. Tarihimize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu Güreş Federasyonu olarak, yerine getirmek adına bir komisyon kurduk. Bu komisyonda bugün ilk defa bir araya geldik. Toplantımızı yapacağız. Burada çıkacak kararalar doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu bir iddia doğru olup olamayacağını komisyon araştırdıktan sonra ortaya çıkacak. Eğer doğruluğu tespit edilirse Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yardım ve destekleriyle Koca Yusuf'un naaşını hak ettiği yere yani ülkemize getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



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