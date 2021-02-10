Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna’dan seslendi: “İstiklal Marşı'nı okutacağım”

-Serdar Avcı'nın antrenman görüntüleri



- KİEV



- Ukrayna’nın başkenti Kiev’de cumartesi günü çıkacağı kemer maçına hazırlanan Türk boksör Serdar Avcı, zafere odaklandığını ve İstiklal Marşı'nı okutarak kemeri Türkiye’ye getireceğini söyledi.



Kariyerine birçok şampiyonluk sığdıran Serdar Avcı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de zorlu hava şartlarına ve hissedilen eksi 14 dereceye aldırmadan, Ukrayna’nın ünlü boksörlerinin de hocası olan Andrey Sinepupov ile cumartesi günü Tanzanyalı rakibi Pascal Ndomba ile gerçekleşecek kemer maçına hazırlanıyor. Serdar Avcı’nın kardeşi Arda Tamer Avcı da aynı gece Kıtalar Arası Şampiyonluk Maçı için ringe çıkacak. Arda Tamer Avcı, menajeri Ayçın Özsakabaşı ile maç hazırlıklarına ve antrenmanlara Almanya’da başladı ve şu anda Rusya’da devam ediyor. Birkaç gün sonra Ukrayna’ya gelecek olan sporcunun maça hazırlık süreci tam gaz sürüyor. “Hedefim İstiklal Marşı’nı okutmak” Türkiye’ye şampiyonluk sevincini yaşatacağını vurgulayan Avcı, “Uzun bir dönem hazırlık süreci geçirdim, iyi hazırlandım. Rakibimi analiz ettim, o da Amerika’da Miami’de hazırlanmış. 6 yenilgisi 25 galibiyeti var. 23 maçı nakavt ile kazanmış siyahi bir boksör, Tanzanyalı. Dünya şampiyonluğu maçı olduğu için heyecanlıyım. 53 kanaldan yayın olacak. Bu kemeri ülkeme götürmek istiyorum, önemli bir maç. Tüm dünyanın merakla beklediği bir maç. İlk defa bu kemeri oynayacağım ve ülkeme götüreceğim inşallah. Hedefim İstiklal Marşı’nı okutmak ve ülkemi dünyada en güzel şekliyle temsil etmek. Ekibim çok sağlam, güçlü bir ekiple hazırlandım. Bir dönem Lomeçenko ve Kliçko gibi isimleri çalıştıran değerli bir antrenörle çalışıyorum. Türkiye adına dövüşmeme izin verdiler, artık Türkiye adına dövüşüyorum. Bundan dolayı da gurur duyuyorum. Ülkem adına inşallah dünya şampiyonluğunu getireceğim ve bu bir ilk olacak. Elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Cuma günü öğle saatlerinde düzenlenecek basın toplantısında, Serdar Avcı ve Tanzanyalı rakibi Pascal Ndomba tartıya çıkarak ilk kez yüz yüze gelecekler. Cumartesi günü ise iki rakip öğleden sonra 14 bin kişilik salonda ringe çıkacak.



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