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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

- Antrenmandan görüntüler

- TRABZON

Rektör Trol Futbol 


- Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan futbolcular sağlık kontrolünden geçerken ikinci gruptaki oyuncular ise denge testi, dikey sıçrama testi, esneklik testi, groin bar testi ve sahada maksimum aerobik sürat testi çalışması gerçekleştirdi.
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