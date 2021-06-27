Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Trabzonspor'un yeni transferi Koita kente geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Koita kente geldi

Koita'nın havalimanında karşılanması

İmza Töreni 

-Detaylar

- TRABZON

- Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Fode Koita, Trabzon'a geldi. Trabzonspor'un 3 yıllık anlaşma sağladığı Gineli forvet oyuncusu Fode Koita Trabzon'a geldi. İstanbul'dan tarifeli uçakla 22.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki forveti bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı. Sloganlar eşliğinde havalimanında karşılanan Koita'ya Trabzonspor atkısı ve çiçek verilirken, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Koita kendisini bekleyen araçla havalimanında ayrıldı. Öte yandan, Karadeniz ekibinin yeni transferi Koita için yarın imza töreni düzenlenecek.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement