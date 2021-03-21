Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti
- Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaretinden görüntülerTRABZON (AA) - Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ortahisar ilçesinde bulunan Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.Bordo - mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Avcı ziyarette, okuldaki down sendromlu ve otizmli çocuklara Trabzon spor forması hediye etti.Down sendromlu çocukların kendisine özel hazırladıkları hediyeleri de kabul eden Avcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Karşılamanız ve hediyeleriniz çok güzeldi. Hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
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