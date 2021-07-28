Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Trabzonspor, İstanbul kampını tamamladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor, İstanbul kampını tamamladı

Trabzonspor, İstanbul kampını tamamladı

Trabzonspor antrenmanından detay görüntüler

- İSTANBUL

Rektör 


- Trabzonspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla İstanbul kampını tamamladı. İstanbul'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili ekip, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenmanla İstanbul etabını noktaladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık yapılan antrenman ısına hareketleriyle başladı.
Ardından 5’e 2 ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dayanıklılık ve şut çalışmaları ile son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı