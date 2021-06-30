Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TRABZON - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TRABZON - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

- Trabzon sporlu futbolcuların antrenman yapması Trabzon spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorTRABZON (AA) - Trabzon spor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.Bordo - mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, günün ikinci antrenmanında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile sona erdi. Trabzon spor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik Direktör Rektör Futbol 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı