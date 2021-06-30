TRABZON - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
- Trabzon sporlu futbolcuların antrenman yapması Trabzon spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorTRABZON (AA) - Trabzon spor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.Bordo - mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, günün ikinci antrenmanında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile sona erdi. Trabzon spor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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