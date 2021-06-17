TRABZON - Trabzonspor'un yeni transferi Koita'dan taraftara mesaj
- Trabzon spor'un yeni transferi Bangaly Fode Koita'nın videolu mesajı Trabzon spor'un yeni transferi Koita'dan taraftara mesaj: - "İnşallah, birlikte, büyük başarılar kazanacağız"TRABZON (AA) - Trabzon spor'un yeni transferi Bangaly Fode Koita, Trabzon spor ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Bordo - mavili kulübün, bugün 3 yıllık anlaşma sağladığı Fransız futbolcu ,kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara seslendi. Trabzon spor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Koita, "Merhaba Trabzon , ben Koita. Bugün Trabzon spor ile sözleşme imzaladım. Gerçekten çok mutluyum. Şu an sizlerden uzakta, ülkemde Gine'deyim. En kısa sürede sizlerle buluşmayı umuyorum. İnşallah, birlikte, büyük başarılar kazanacağız. En büyük Trabzon spor." ifadelerini kullandı.
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