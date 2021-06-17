Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TRABZON - Trabzonspor'un yeni transferi Koita'dan taraftara mesaj

TRABZON - Trabzonspor'un yeni transferi Koita'dan taraftara mesaj

- Trabzon spor'un yeni transferi Bangaly Fode Koita'nın videolu mesajı Trabzon spor'un yeni transferi Koita'dan taraftara mesaj: - "İnşallah, birlikte, büyük başarılar kazanacağız"TRABZON (AA) - Trabzon spor'un yeni transferi Bangaly Fode Koita, Trabzon spor ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bordo - mavili kulübün, bugün 3 yıllık anlaşma sağladığı Fransız futbolcu ,kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara seslendi. Trabzon spor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Koita, "Merhaba Trabzon , ben Koita. Bugün Trabzon spor ile sözleşme imzaladım. Gerçekten çok mutluyum. Şu an sizlerden uzakta, ülkemde Gine'deyim. En kısa sürede sizlerle buluşmayı umuyorum. İnşallah, birlikte, büyük başarılar kazanacağız. En büyük Trabzon spor." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement