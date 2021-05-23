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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
TRABZON - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze namazının kılındığı İskenderpaşa Camisinden görüntüler - Cenaze namazına katılanlar - Cenaze namazının kılınması - Dua edilmesi - Cenazenin nakil aracına taşınması Trabzon spor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandıTRABZON (AA) - Trabzon spor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun babası Osman Sağıroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Osman Sağıroğlu için Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, kamu kurum müdürleri, spor camiası, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Kılınan cenaze namazının ardından Osman Sağıroğlu'nun cenazesi, Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı Siyasi Parti Sivil Toplum 

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