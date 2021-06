Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlar öncesi spor camiası Başkent’te bir araya geldi

- Japonya’nın Başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları öncesinde Japonya Büyükelçiliği, spor federasyonları başkanları ve üyeleri Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Japonya’da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde TSYD Ankara Şubesi ev sahipliğinde Japonya Büyükelçiliği ve spor federasyonları bir araya geldi. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Japonya Büyükelçisi Suziki Kazuhiro, “Olimpiyatlara sadece 38 gün kala, etkinliğin ivmesi artıyor. Hazırlıklarını istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz bu yarışlarda, ilk önceliğimiz güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaktır. Yeni korona virüsü yenmek için küresel birliğin bir kanıtı olarak, Türkiye ve dünyada insanlara cesaret ve umut veren bir etkinlik olacağına inancım tamdır. Aynı zamanda bu olimpiyatlar dünya dayanışmasının sembolüdür. Bu oyunlar Japon halkı için çok önemli bir fırsattır” dedi.

“Sporcuların çabalarına saygı duyuyorum” Her yarışta kalbinin Türk takımlarıyla atacağını ifade eden Kazuhiro, “Bu Olimpiyatlar için dünyanın her yerinden sporcular, modern Olimpiyat tarihinde benzeri görülmemiş bir yıllık erteleme de eklendiğinde beş yıldır, her gün, zorlu antrenmanlarla rekabet ediyor ve yeteneklerinin sınırlarına meydan okuyorlar. Bu sporcuların çabalarına saygı duyuyorum. Başarıları tüm dünyada heyecan uyandıracak. Türk takımını her yarışta Türk halkıyla birlikte desteklemek ve heyecanı paylaşmak istiyorum. Ancak lütfen Japon takımını sadece Japonya-Türkiye karşılaşmalarında desteklememe izin verin” değerlendirmesinde bulundu. “Bu günün anlamı bana göre çok büyük” Olimpiyatlarda Türkiye’nin hedefinin büyük olduğunu belirten TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, “Bugün çok anlamlı bir günde beraberiz. Her olimpiyat öncesi Türkiye’de ekinlikler yapılır. Olimpiyatlarda çok büyük bir umutla hazırlıklar sona erer ve olimpiyatlara gidilir. Bugün de biz Türkiye’de bunu gerçekleştiriyoruz. Bu günün anlamı bana göre çok büyük. Tüm paydaşları, federasyon başkanlarını burada görmekten son derece mutluyuz. Olimpiyatlarda iddialı ülkelerden biriyiz. Hedefimiz çok büyük. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştiririz” şeklinde konuştu.

“Pandeminin getirdiği sıkıntılardan dolayı diğer olimpiyatlardan farklı olacağı aşikar” Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi Sezai Bağbaşı ise alışılagelmiş olimpiyatlardan çok daha farklı bir olimpiyat olacağını belirterek, “Tokyo Olimpiyatları bizim bildiğimiz olimpiyatlardan çok farklı bir ortamda olacağı kesin. Zor bir süreç. Pandeminin getirdiği sıkıntılardan dolayı diğer olimpiyatlardan farklı olacağı aşikar. Olimpiyatlara katılacak sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum” açıklamalarında bulundu. “Kendilerini ispatlamış birçok sporcumuz var” Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi de tarih yazmak istediklerini söyleyerek, “Önümüzde olimpiyatlara çok kısa bir zaman kaldı. Bakanlık olarak kendi içimizde iştişare ettiğimizde bundan önce 1948 yılında alınan 12 olimpiyat madalyası var. 1960 yılında da 7 olimpiyat şampiyonu olarak ülkemiz güreşte o zaman da sıralamalarda üstlerdeydi. Bizim beklentimiz özellikle 2020 Olimpiyatlarında, 1948’de alınan 12 madalyanın üzerine çıkabilmek. Bu anlamda madalya alabilecek, şampiyon olabilecek kendilerini ispatlamış bir çok sporcumuz var. Bu anlamda bir tarih yazmak istiyoruz. İnşallah bu başarının guru ve mutluluğunu yaşamak hepimize nasip olur” şeklinde konuştu.