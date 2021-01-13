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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Taner Taşkın: 'Oynadığımız oyunun karşılığı 5-1 olmamalıydı'

Taner Taşkın: 'Oynadığımız oyunun karşılığı 5-1 olmamalıydı'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın açıklamaları

- Taner Taşkın: "Oynadığımız oyunun karşılığı 5-1 olmamalıydı" İSTANBUL

Devre Arası Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oynadığımız oyunun karşılığı 5-1 olmamalıydı" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 5-1 yenildi ve elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Oynadığımız oyunun karşılığı 5-1 olmamalıydı. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Ligdeki hastalığımız devam etti, çok basit goller yedik. İkinci yarı ligde daha iyi bir Tuzlaspor olacak diye düşünüyorum. Lig maçlarında zaman zaman kendi kendimize yediğimiz çok basit goller vardı. Bugün de bir başka türü burada oldu. Aslında oyuna baktığınız zaman 70 dakika çok iyi oynayan bir Tuzlaspor vardı. Pas oyununu iyi yapan bir takımı vardı. Gelen üçüncü gol bizi bozdu diye düşünüyorum. Oyunu çirkinleştirmedik, buraya gelirken de devre arasına girmiştik. Beş günlük aradan sonra üç günlük bir antrenman yapıp Başakşehir'in karşısına çıktık. Yarın da kampa giriyoruz. Hem ligde hem kupada güzel işler yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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