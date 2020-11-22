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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Taner Taşkın: 'Gereken mücadeleyi göstermezseniz kazanamazsınız'

Taner Taşkın: 'Gereken mücadeleyi göstermezseniz kazanamazsınız'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın açıklamaları

- Taner Taşkın: "Gereken mücadeleyi göstermezseniz kazanamazsınız" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Bandırmaspor maçında rakibin müsabakayı daha çok istediğini vurgulayarak, "Bazen kağıt üzerinde favori olabilirsiniz ama gereken mücadeleyi göstermezseniz kazanamazsınız" dedi.
TFF 1. Lig’in 10. haftasında Tuzlaspor iç sahada karşı karşıya geldiği Bandırmaspor’a 6-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taşkın, mücadelede 10 kişi kaldıktan sonra takımının moral olarak düştüğünün altını çizerek, “Bizim için kötü oyun ve mücadele vardı. Aslında fena başlamadık. Maç 0-0 iken dengeliydi. Bireysel hatadan yediğimiz golden sonra moralimiz bozuldu. 10 kişi kalmamız takımın üzerinde handikap oldu. Gücümüz maçı çevirmeye yetmedi. Disiplinden koptuk. Rakibimiz daha fazla istedi. Haftalardır kazanamıyorlardı. Çok istediler ve kazandılar. Rakibimizi tebrik ederim. Bazen kağıt üzerinde favori olabilirsiniz ama gereken mücadeleyi göstermezseniz kazanamazsınız” şeklinde konuştu.

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