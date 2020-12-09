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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sumudica: 'Bunu yapan hakem cezasını çekmeli, bu hatanın bedelini ödemelidir'

Sumudica: 'Bunu yapan hakem cezasını çekmeli, bu hatanın bedelini ödemelidir'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın açıklamaları

- Sumudica: "Bunu yapan hakem cezasını çekmeli, bu hatanın bedelini ödemelidir"- Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica:- "Benim için beyaz ya da siyah insan ayrımı yoktur" GAZİANTEP

Skandal Irkçılık Rektör 


- Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, dün PSG-M.Başakşehir maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bunu yapan hakem cezasını çekmeli, bu hatanın bedelini ödemelidir. Benim için beyaz ya da siyah insan ayrımı yoktur" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, dün yaşanan skandal ırkçılık olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. PSG-M.Başakşehir maçında yaşanan olaylarda Rumen hakemin haksız ve hatalı olduğunu vurgulayan Rumen çalıştırıcı, kendisi için siyah ya da beyaz ayrımının olmadığını da vurguladı. Konu ile ilgili Gaziantep FK'nın resmi sitesi üzerinden videolu bir açıklama yapan Marius Sumudica, "Dün yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunmak istiyorum. Ben Türkiye'de çalışan Romanyalı bir hocayım. Bu benim için büyük bir şans. İlk olarak dün yaşanan olayla ilgili iki düşünceye sahibim. Birincisi Pazar günü biz Başakşehir'le oynayacağız. Dün yaşanan olaylarda başrol hakem Romanyalı'ydı. Bu konuyla alakalı şunu söylemek istiyorum ki benim için beyaz ya da siyah insan ayrımı yoktur. Renklerin hiçbir farkı yoktur, ayıramazsınız. Aynı zamanda benim takımda da pek çok siyahi oyuncu var. Benim her zaman herkese büyük saygım var. Bu saygının renkler ile alakası yok" dedi.
"Bu hatasının bedelini ödemelidir" Rumen hakemin büyük bir yanlış yaptığını da aktaran Sumudica, "Dünkü hakemin büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Böyle konuşması mümkün bir şey değil. Eğer böyle bir şey yapmak istemezse bile cezasını çekmelidir. Bu hatasının bedelini ödemelidir. İkinci olarak ben bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Sumudica'nın bu hatayı yapanlarla aynı durumda gösterilmemesi lazım. Ben Türkiye'de çalışıyorum. Türk insanlarına ve siyahi futbolculara saygım bulunuyor. Benim için önemli olan ırkçı olmamaktır ve desteklememektir. Eğer ırkçıysanız hiçbir zaman hiçbir yerde yeriniz yoktur. Bu mümkün değildir. Beyaz yada siyah diye o dengeyi sağlayamazsınız. Bunu ilk kez söylemek istiyorum ben Romanya'lıyım ve ben bu durumdan hoşlanmıyorum. Dün yaşanan olaylarda benim için Başakşehir haklıdır" ifadelerini kullandı.
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