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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

-Sivasspor antrenman

Milli Takım Dolar Rektör 

--İdmandan genel detaylar

- SİVAS

- DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan; Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Max Gradel, Casimir Ninga ve salonda çalışan Fayçal Fajr yer almadı. Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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