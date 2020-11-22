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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı

-Antrenmandan genel detay

- SİVAS

Forma Rektör 


- UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.
Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Karabağ ile Sivasspor, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.
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