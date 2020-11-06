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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - SİVAS

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - SİVAS

- Demir Grup Sivas spor antrenmanından görüntüler Sivas spor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.Futbolcular, yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda dün oynanan Karabağ maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.Kırmızı - beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.Demir Grup Sivas spor ile Galatasaray, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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